أوروبا تريد مساعدات إضافية لغزة وتبحث طلب «هدنة إنسانية»

بروكسل ـ ا.ف.ب: طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتوفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرًا إلى أنَّ التكتل القاري سيدرس الدعوة إلى «هدنة إنسانية» في القطاع. وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء «ما هو المهم؟ المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصًا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء». وأشار إلى أنَّ الشاحنات التي دخلت القطاع يومي السبت والأحد عبر معبر رفح مع مصر، ويناهز عددها 35 فقط «غير كافية»، مشددًا خصوصًا على وجوب إدخال الوقود لإنتاج الكهرباء وتشغيل محطَّات تحلية المياه.

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