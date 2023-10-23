ارتفاع عدد الأسرى الصهاينة في غزة إلى 222

ارتفاع عدد الأسرى الصهاينة في غزة إلى 222أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى الصهيونيين في غزة ارتفع إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد 212 فقط.

وأوضحت قيادة الجيش الصهيوني أن عدد الأسرى المؤكد في غزة أصبح 222، فيما أوضحت حركة حماس فى وقت سابق، أن عدد الأسرى في غزة يقدر بنحو 250 منهم 200 لدى كتائب القسام، ونحو 30 آخرين محتجزين لدى فصائل أخرى.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة قد أكد، في وقت سابق، أن 22 أسيرا حتى الآن، فقدوا حياتهم جرّاء القصف الصهيوني.

وقال :"لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

وأشار أبو عبيدة إلى أن آخر من قُتل من الأسرى الصهيونيين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان جاي أوليفز.

وأدى قصف صهيوني استهدف مساء أمس منزلين ومسجدا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى قتل وإصابة عشرات الأشخاص.