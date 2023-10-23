العالم اليوم - مؤشر EGX30 المصري يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر مؤشر EGX30 المصري يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30، الإثنين، بنسبة اثنين بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22,572.49 نقطة، بعد أن قفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة 20 بالمئة.

وعلى العكس، أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، وسط مخاوف متعلقة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وواصلت إسرائيل شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، في الوقت الذي اشتبك فيه جنودها ميدانيا مع مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، خلال مداهمات محدودة.

وتراجع مؤشر السوق السعودي 1.9 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة علم 4.5 بالمئة، وانخفاض سهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة.

وتخلى مؤشر سوق دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة، وهو تراجع للجلسة الثامنة على التوالي، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.1 بالمئة.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع استمرار تركيز المستثمرين على الوضع في الشرق الأوسط، في ظل بذل جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد في غزة.