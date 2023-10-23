العالم اليوم - "بريتش ستيل" البريطانية تخطط لإلغاء 2000 وظيفة

انتم الان تتابعون خبر "بريتش ستيل" البريطانية تخطط لإلغاء 2000 وظيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:28 مساءً - تستعد مجموعة "بريتش ستيل" لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة في إطار برنامج لخفض التكاليف، بحسب ما أفاد تقرير إعلامي، رغم مساعي مالكيها الصينيين للحصول على حزم دعم كبيرة من الحكومة البريطانية.

ويُعتقد بأن خفض عدد الموظفين الذي أعلنت عنه "صنداي تايمز" جزء رئيسي من خطة استبدال أفران الصهر العاملة بالفحم بفرن قوس كهربائي لإنتاج صلب مراعٍ أكثر للبيئة.

ويمكن لهذا التحوّل بأن يفسح المجال لحصول مجموعة "جنغيه" الصينية المالكة لـ"بريتش ستيل" منذ العام 2020 على تمويل جديد يشمل مبلغا من تمويل دافعي الضرائب يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 366 مليون دولار)، وفق التقرير.

وأفاد ناطق باسم "بريتش ستيل" بأن الشركة ملتزمة "توفير وظائف طويلة الأمد وتعتمد على المهارة وبأجور جيدة لآلاف الموظفين ولأعداد أكبر ضمن سلاسل إمدادنا".

ولكنه أضاف أن الشركة "تواصل تقييم الخيارات".

وقال المتحدث: "كجزء من رحلتنا للوصول إلى صافي صفر انبعاثات، من الحكمة أن يتم تقييم مختلف السيناريوهات العملياتية لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا الطموحة".

وفي تعليقها على الإعلان، أكدت نقابة "جي إم بي" العمالية بأنها لا تقبل أن تكون "خسارة الوظائف بشكل جماعي هي الطريقة للتخلص من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصلب".

وأضافت في بيان لفرانس برس "هناك مجموعة خيارات متاحة ويجب أن يكون الانتقال المنصف والعادل للعمال في صلب أي خطة".

ولفت تقرير "صنداي تايمز" إلى أن أي قرار نهائي لم يصدر بشأن الشطب المحتمل لأكثر من ألفي وظيفة.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" بأن "بريتش ستيل" تواجه خسائر يُعتقد بأنها بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار) شهريا.

وأشارت إلى أن إلغاء الوظائف سيؤثر على قوتها العاملة المكوّنة من 4500 موظف في معمل سكونثورب ومقر الشركة في شمال شرق إنجلترا.

أكدت الحكومة البريطانية بدورها بأن "التزامها حيال قطاع الصلب في المملكة المتحدة واضح"، مشيرة إلى زيادة التمويل لتسهيل إنتاج الصلب المراعي للبيئة من قبل "تاتا ستيل" في موقعها في بورت تالبوت في جنوب ويلز.

أضاف ناطق باسم الحكومة "نواصل العمل عن كثب مع القطاع، بما في ذلك بريتش ستيل، لضمان مستقبل مستدام وقائم على التنافسية بالنسبة لقطاع الصلب في المملكة المتحدة".

ورفضت مجموعة "جنغيه" التعليق، بعد أن أعلنت المجموعة في فبراير عن خطة لإلغاء ما يصل إلى 260 وظيفة في بريطانيا بعدما تأثّرت بارتفاع تكاليف الطاقة.