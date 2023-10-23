بولندا: وصول 30 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، وصول نحو 30 ألفا و300 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 5ر16 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 28 ألفا و500 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 7ر14 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.