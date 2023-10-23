نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية بغزة: تضرر أكثر من 181 ألف وحدة سكنية بالقصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل القصف الإسرائيلي.

وجاء في بيان الوزارة: "أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل عدوان الاحتلال المستمر، منها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية دمرت كليا".

وتابع البيان: "أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض نتيجة عدوان الاحتلال".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال الليلة الماضية 85 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة ليرتفع العدد منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 1215.

وقال هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت 80 مواطنا على الأقل من الضفة، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: رام الله، الخليل، وبيت لحم، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة".

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من العمال، ومعتقلي غزة التي لم تعرف هوياتهم وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية.