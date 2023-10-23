العالم اليوم - استهداف قوات أميركية في سوريا بطائرات مسيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - قال مسؤولان أميركيان، يوم الاثنين، إن قوات أميركية في سوريا استهدفت بطائرات مسيرة لكن لم تقع إصابات، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة هجمات ضدالقوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن المسؤولين إن الهجوم وقع في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

ويوم وليل الأربعاء الماضي، هاجمت طائرات مسيرة تابعة لميليشيات موالية لإيران قاعدة التنف. فقد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "قاعدة التنف تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية"، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.

ووفقا للمرصد، فقد أدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من الطائرات المسيرة، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد تقرير آخر أن كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، أطلقت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد 101" على القاعدة العسكرية الأميركية في التنف، كما أطلقت صاروخين "فجر" على منشأة عسكرية أميركية في منطقة كونوكو النفطية بالقرب من دير الزور.