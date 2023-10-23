نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن استهداف قاعدتين للجيش الإسرائيلي بمسيرتين من طراز "زواري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" الاثنين استهدافها قاعدتي "حتسريم" و"تسيلم" للجيش الإسرائيلي بمسيرتين انتحاريتين من طراز "زواري".

وقالت الحركة في بيان إن "كتائب القسام أطلقت طائرتي زواري انتحاريتين استهدفت إحداهما "السرب 107" التابع للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة "حتسريم"، فيما استهدفت الأخرى مقر قيادة "فرقة سيناء" في قاعدة "تسيلم" العسكرية.

ولم يشر بيان حماس إلى نتائج الهجومين وما إذا تسببا بوقوع إصابات.

ويعود اسم المُسيرة "زواري" إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري الذي تتهم حماس جهاز "الموساد" الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتياله في 15 ديسمبر 2016.

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت على الأقل طائرة صغيرة دون طيار أطلقت من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تحديد المكان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع عشر على التوالي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وقتلت 5087 فلسطينيا بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية، علما أن تل أبيب أعلنت عزمها تكثيف الضربات ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.