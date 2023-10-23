نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليون دولار.. كندا ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة والمناطق المجاورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كندا عن تقديم منحة بـ50 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة والمناطق المجاورة، مع ضمان ألا تصل أيّ من هذه الأموال إلى أيدي حماس.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، اليوم الإثنين، أن التمويل سيساعد في توفير الغذاء والماء والمساعدة الطبية الطارئة وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للأرواح.

وفقا لبيان أصدرته السفارة الكندية في القاهرة، فإن كندا لا تزال ثابتة في موقفها من وجوب الامتثال للقانون الإنساني الدولي، كما يجب أن تكون الأولوية القصوى لسلامة وأمان المدنيين.

وتواصل كندا حثها لكافة الأطراف بأن يتم تيسير وصول الإغاثة الإنسانية الأساسية بفاعلية وبسرعة ودون عوائق للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة مؤكدين على مسؤوليتنا الجماعية اتجاه التمسك بمبادئ الإنسانية والكرامة والحماية للجميع.

ويضيف إعلان اليوم 50 مليون دولار أخرى إلى 10 ملايين دولار الأولية من تمويل المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ووفقًا للسفارة الكندية، تقدم كندا تمويلها للمساعدة الإنسانية على أساس الحاجة، من خلال المنظمات الإنسانية ذات الخبرة والموثوق بها التي لديها القدرة التشغيلية اللازمة للاستجابة على أرض الواقع.