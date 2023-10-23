العالم اليوم - تركيا.. صادرات الآلات تسجل 21 مليار دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. صادرات الآلات تسجل 21 مليار دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:27 مساءً - ارتفعت صادرات الآلات في تركيا بنسبة 10.1 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الجاري محققة عوائد بقيمة 21 مليار دولار.

وأوضح بيان صادر عن اتحاد مصدري الآلات، الأحد، أن قطاع تصدير الآلات سجل ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن صادرات القطاع بلغت 21 مليار دولار في غضون الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وكانت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من 2023 بما في ذلك مناطق التجارة الحرة بلغت 14.1 مليار دولار.

وحلت ألمانيا في مقدمة البلدان المستوردة للآلات التركية، ثم روسيا ثم الولايات المتحدة الأميركية، بحسب بيان اتحاد مصدري الآلات في تركيا.