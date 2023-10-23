العالم اليوم - شاهد لقطة غريبة في الدوري القطري.. لاعب يقرر "ترك اللقاء"

انتم الان تتابعون خبر شاهد لقطة غريبة في الدوري القطري.. لاعب يقرر "ترك اللقاء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:27 مساءً - شهد الدوري القطري لكرة القدم لقطة غريبة انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض "واقعة غير مسبوقة".

خلال مباراة الأهلي وقطر، ضمن منافسات الدوري القطري، قبل أيام، قرر نجم الأهلي الجديد، الدولي الألماني السابق يوليان دراكسلر، مغادرة الملعب دون سبب.

وخلال الوقت بدل الضائع، وقبل 4 دقائقا من نهايته، قرر دراكسلر مغادرة الملعب، والتوجه لغرف تغيير الملابس، قبل صافرة النهاية.

وبينما كانت النتيجة تشير لتأخر الأهلي بنتيجة 2-4، قرر دراكسلر الخروج، في لقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض تصرف دراكسلر يحمل "قلة احترام" واضح للدوري القطري، وقال البعض إنه لم يكن ليتجرأ على فعل ذلك في أوروبا.

وكان دراكسلر قد انتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الأهلي القطري، الصيف الماضي.