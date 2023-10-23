كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز نظامها الدفاعي ضد تهديدات الشمال الصاروخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:34 مساءً - أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، تعزيز قدراته الدفاعية ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية وتكتيكات الحرب غير المتكافئة.

وفي تقرير السياسات المقدم للمراجعة البرلمانية، حدد الجيش خطته لتعزيز نظام المحاور الثلاثة المصمم لتتبع ورصد واستهداف أنظمة الصواريخ والمدفعية الكورية الشمالية، وسط تجدد المخاوف الأمنية بشأن القدرات الدفاعية لسول.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك جيونج-هوان"- في جلسة تفتيش عقدت في المقر العسكري في "كيريونج"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- إن الجيش يدرك تماما خطورة البيئة الأمنية، وهو ملتزم بتنفيذ مهمته الدفاعية من خلال الابتكارات الدفاعية الوطنية الرائدة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام دفاعي شامل ومتعدد المستويات لحماية المنشآت الرئيسية ومنطقة العاصمة سول، التي يسكنها حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.5 مليون نسمة، ضد تهديد المدفعية والصواريخ بعيدة المدى لكوريا الشمالية.

ويشتمل نظام المحاور الثلاثة في كوريا الجنوبية على نظام الضربات الوقائية "سلسلة التدمير- Kill Chain"، ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري المكون من صواريخ اعتراضية متعددة الطبقات، بالإضافة إلى حملة العقاب والانتقام الكورية الشاملة، والتي تهدف إلى القضاء على قيادة العدو من خلال استهداف القيادة والمنشآت العسكرية.

ووفقا لـ (يونهاب)، أجرت بيونج يانج سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية منذ العام الماضي، بما في ذلك إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونج-18" الذي يعمل بالوقود الصلب في أبريل ويوليو، كما قامت بمحاولتين لم تنجحا لوضع قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره في وقت سابق من هذا العام.