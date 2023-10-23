”الكرملين”: نؤيد تصريحات بايدن بشأن خلق نظام عالمي جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:34 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "الكرملين يؤيد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العالم بحاجة إلى نظام جديد، لكن بناء مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون تحت رعاية واشنطن وحدها".

وقال بيسكوف- في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "نحن نتفق تماما مع بايدن وهذه مناسبة نادرة عندما نتفق تماما مع ما قاله، في الواقع، العالم بحاجة إلى نظام جديد لكنه يقوم على مبادئ مختلفة تماما عن تلك التي تروج لها الولايات المتحدة".

وأوضح أن أي نظام عالمي مستقبلي يجب أن يكون خاليا من أي محاولات لتركيز كافة آليات السيطرة في يد دولة واحدة، ومن كل محاولات قوة واحدة لفرض إرادتها وقراراتها على الدول الأخرى.

وتابع: "يجب أن يكون هناك نظام عالمي قائم على القانون الدولي، وليس على القواعد، يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وما إلى ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى، أيا كان النظام العالمي الذي تتحدث عنه، لديها نظام عالمي يتمحور حول الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذا العالم الحالي الذي يدور حول الولايات المتحدة، لن يكون هو الحال بعد الآن".

وحول اقتراح رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش بشأن "إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية"، قال بيسكوف إن "جميع أنواع التهديدات ضد روسيا غير مقبولة".

وأضاف أنه "يجب أن يؤخذ أي تهديد على محمل الجد بغض النظر عمن يأتي"، مؤكدا أن روسيا لا علاقة لها بالحادث الذي ألحق أضرارا بخط أنابيب الغاز بالتيك كونيكتور بين إستونيا وفنلندا.

وتابع: "أود أن أشير إلى أن روسيا لا علاقة لها بالأمر- فمن المحتمل أن يكون هناك تحقيق، ومع ذلك، أكرر أن روسيا لم تكن متورطة".

وقال رئيس لاتفيا- في وقت سابق- إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" إغلاق بحر البلطيق أمام السفن الروسية إذا تبين أن روسيا مسؤولة عن إتلاف خط أنابيب الغاز بالتيك كونيكتور، لكنه أكد على ضرورة انتظار انتهاء التحقيق.