نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل: أوكرانيا اختفت من نشرات الأخبار وليس من الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن أوكرانيا "اختفت من نشرات الأخبار، ولكن ليس من الواقع".

وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا قضايا تقديم ضمانات أمنية لكييف على المدى المتوسط ​​والطويل.

وأضاف أن وزراء الخارجية في دول الاتحاد سينتظرون توصيات قمة الاتحاد الأوروبي المتوقعة هذا الأسبوع من أجل "المضي قدما في مسألة إنشاء صندوق خاص لأوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي".

وأعلن بوريل في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.