نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي يكشف عن مفاجأة لدعم جيش الاحتلال في عملياته بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن موقع "إكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرسلت جنرالا من المارينز الامريكية إلى تل أبيب للمساعدة في تقديم المشورة لقيادة الجيش الإسرائيلي في عمليته في غزة.

وكتب الموقع: "أرسلت إدارة بايدن مؤخرا جنرالا من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) والعديد من الضباط العسكريين الأمريكيين الآخرين إلى إسرائيل للمساعدة في تقديم المشورة لقيادة الجيش الإسرائيلي في عمليته البرية في غزة.".

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن الدعم النشط لإسرائيل سيحرم الرئيس الأمريكي جو بايدن من أصوات الأمريكيين العرب والناخبين المسلمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن قادة الجاليات الإسلامية والعربية أن "الكثيرين في هذه الجاليات في الولايات المتحدة يعتقدون أن الرئيس ومساعديه كانوا متهورين في خطابهم، خاصة في وقت مبكر، وهم يكثفون تحذيراتهم بشكل متزايد، ويقولون لفريق بايدن إن الإحباط بين الأمريكيين العرب والمسلمين يمكن أن يضر بسباقه الرئاسي العام المقبل".

تتواصل الحرب على غزة في يومها السابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع