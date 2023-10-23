العالم اليوم - لحظات حرجة.. طيار أميركي حاول "إيقاف محرك" طائرة مدنية

انتم الان تتابعون خبر لحظات حرجة.. طيار أميركي حاول "إيقاف محرك" طائرة مدنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - حاول شخص يشغل مقعد إضافي في قمرة قيادة طائرة ركاب تابعة لشركة "هوريزون إير" وقف تشغيل محركات الطائرة في منتصف الرحلة، واضطر الطياران إلى إخضاعه.

قام الطياران بتحويل الرحلة المتجهة إلى سان فرانسيسكو يوم الأحد إلى بورتلاند بولاية أوريغون، حيث كان في استقبالها ضباط إنفاذ القانون.

قالت شركة ألاسكا "إيرلاينز"، المالكة لشركة هورايزون، يوم الاثنين، إن الطاقم أبلغ عن "تهديد أمني مؤكد يتعلق بشاغل مقعد القفز على متن الطائرة".

وقع الحادث على متن رحلة شركة هورايزون إير التي غادرت مدينة إيفريت بواشنطن الساعة 5:23 مساءً بالتوقيت المحلي وهبطت في بورتلاند بعد ساعة.

ونقلت رويترز عن أحد الطيارين لمراقبي الحركة الجوية إن الرجل الذي شكل التهديد ألقي القبض عليه في قمرة القيادة.

وأضاف الطيار في تسجيل صوتي "أخرجنا الرجل الذي حاول إطفاء المحركات خارج قمرة القيادة. لا يبدو أنه يسبب أي مشكلة الآن، وأعتقد أنه يخضع للسيطرة. عدا ذلك، نريد رجال إنقاذ القانون بمجرد هبوطنا".

تم حجز الرجل البالغ من العمر 44 عاما، ويدعى جوزيف ديفيد إيمرسون، في 83 تهمة تتعلق بمحاولة القتل وتعريض طائرة للخطر، وفقا لمعلومات الحجز الخاصة بمكتب شرطة مقاطعة مولتنوماه.

وقع الحادث على متن طائرة من طراز إمبراير 175 ذات 76 مقعدا. ولم تذكر خطوط ألاسكا الجوية على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

وأبلغت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران في إشعار منفصل الاثنين أن الحادث "غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأحداث العالمية الحالية" لكنها قالت إنها "ممارسة جيدة دائما للحفاظ على اليقظة".

من الممارسات المعتادة للطيارين خارج الخدمة الجلوس في مقاعد خاصة خلال رحلات العودة، أو إلى مهمة طيران قادمة سيتولاها.

وقالت خطوط ألاسكا الجوية إن جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة تمكنوا من السفر في رحلة لاحقة.