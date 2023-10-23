العالم اليوم - المركزي الإسرائيلي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023

انتم الان تتابعون خبر المركزي الإسرائيلي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:24 مساءً - خفض بنك إسرائيل المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.

وتوقع المركزي الإسرائيلي في بيان، الاثنين ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، الاثنين، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.

كما أشار البنك إلى ظهور "آثار اقتصادية مختلفة، على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

ومن جهة أخرى، أكد البنك أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر، ويرتكز على أسس قوية "وقد أثبت في الماضي قدرته على التعافي من الفترات الصعبة"، بحسب البيان.

ولامس الشيكل الإسرائيلي في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، أمام الدولار الأميركي، في السوق المحلية، أدنى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وخلال اليوم، بيع الدولار الأميركي في السوق الإسرائيلية والفلسطينية، بـ 4.0766 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية على الإطلاق، قبل أن يعود لمستوى 4.06 شيكل للدولار.