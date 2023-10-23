نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جيش الاحتلال ينشر أسماء وصور 5 قادة من جهاز حماس الصاروخي استشهدوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين عن استشهاد 5 قادة من جهاز حركة حماس الصاروخي منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن التشكيل الجوي لحركة حماس يستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات ضد إسرائيل.

وأضاف أن التشكيل الجوي لعب دورا كبيرا في الهجوم على إسرائيل في بداية الحرب، مشيرا إلى أنه وفي الأيام الأخيرة قضى سلاح الجو الإسرائيلي على عدد من قادة التشكيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأنه تمكن من القضاء على فرقة إطلاق صواريخ أرض جو تابع لحركة حماس.

ونشر الجيش على صفحته الرسمية على منصة "إكس" أسماء وصور قادة التشكيل الذين قال إنه تم تصفيتهم، وهم مراد أبو مراد قائد المنظومة الجوية في مدينة غزة، ومعاذ عبد الرحمن المسؤول عن التدريب في مدينة غزة، عثمان حمدان ضابط دفاع جوي لكتيبة الصبرة تل الهوى، ومحمود الريفي مسؤول الإمدادات في مدينة غزة، غسان الشلفوح مسؤول تدريبات المنظومة الجوية شمال قطاع غزة.

