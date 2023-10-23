نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: وزير الخارجية الصيني ربما يزور أمريكا هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول زيارة الوزير الصيني لواشنطن: "ربما هذا الأسبوع".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يتوجه وانغ يي إلى واشنطن هذا الأسبوع.

والتقى وانغ يي، في 9 أكتوبر، في بكين مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الذي يرأس وفدا من حزبي مجلس الشيوخ.