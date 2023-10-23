نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل الدولية تعقد جلسات استماع للنظر في عواقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم.

وقالت المحكمة اليوم الاثنين إن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر الماضي، إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وصوتت 87 دولة لصالح الطلب وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.