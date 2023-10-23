الصين تحذر من خطورة الوضع في غزة

الصين تحذر من خطورة الوضع في غزةحذّر مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط ، تشاي جون، من خطورة الوضع في قطاع غزة، ومن مستقبل مقلق في ظل اتساع رقعة الاعتداءات الصهيونية .

ودعا المبعوث الصيني لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا استعداد بكين لفعل كل ما في وسعها لتعزيز الحوار والتوصل لوقف إطلاق النار ، واستعادة عملية السلام وتشجيع حل الدولتين.

وقال جون، "تعتقد الصين أن القوة ليست وسيلة لحل المشكلة، ولن تؤدي إلا إلى حلقة مفرغة من الانتقام.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس الأحد، دعم بلاده للمطالب المشروعة للدول العربية والمسلمة في القضية الفلسطينية.

وشدّد وزير الخارجية الصيني -خلال اتصال هاتفي مع نظيره الماليزي "زامبري عبد القادر" أن بكين تعارض أي هجوم يضر بالمدنيين الأبرياء وينتهك القانون الدولي.

وقال، إن الصين تقف دائما إلى جانب السلام والقانون الدولي، والمطالب المشروعة للدول العربية والمسلمة بشأن القضية الفلسطينية، وفق بيان أصدرته الخارجية الصينية.

وأكد وانغ يي أن الصين تدعم منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار الحل السلمي، من خلال تنفيذ فاعل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أكد استعداد بلاده لتعزيز التواصل مع ماليزيا والدول الأخرى الداعمة للسلام، من أجل مواصلة مساعي السلام في الشرق الأوسط.