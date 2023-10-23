العالم اليوم - إسعاف وفريق طبي.. كيف تتعاون تركيا مع مصر لمساعدة مصابي غزة؟

انتم الان تتابعون خبر إسعاف وفريق طبي.. كيف تتعاون تركيا مع مصر لمساعدة مصابي غزة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:25 مساءً - وصل إلى القاهرة، الاثنين، فريق من الأطباء الأتراك، لتقديم المساعدة في علاج مصابي العمليات العسكرية بقطاع غزة، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتي دخلت يومها الـ 17.

وقال مسؤول طبي في مصر لـ"دوت الخليج"، إن فريق الأطباء الأتراك يضم عددا من التخصصات المختلفة، حيث قدم إلى مصر لإبلاغ الجانب المصري بالرغبة في المشاركة مع الأطباء المصريين في علاج مصابي غزة داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء الحدودية، حال السماح بإدخال عدد من المصابين إلى مصر عبر معبر رفح.

وزار الفريق الطبي التركي غرفة أزمات وطوارئ الصحة المصرية، حيث التقاهم وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، ووجه لهم الشكر على رسالتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأطلع الوزير المصري، الفريق التركي على خطة تقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة، وكذلك طبيعة الأوضاع في المستشفيات المصرية المشاركة بتلك الخطة.

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، لموقع "دوت الخليج"، أن الفريق التركي عرض على الجانب المصري المساعدة في علاج مصابي قطاع غزة وأن يبقوا "رهن الجاهزية" حال الاحتياج لهم في أي وقت من الأوقات، لكن لم يتم توزيعهم على المستشفيات المصرية بعد.

مساعدات تركية

استقبل وزير الصحة المصري وفدًا تركياً ضم سفير أنقرة بالقاهرة صالح موتلوشون، ومسؤولين بالصحة التركية، لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة.

أعلن الوزير المصري عن استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج.

كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء الحدودية، من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

من المقرر أن ترسل الحكومة التركية 3 طائرات محملة بالمساعدات الإسعافية والمستلزمات الطبية والأدوية بالتنسيق مع مصر، اليوم، تمهيدًا لإرسالها عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

قال السفير التركي لدى مصر، إن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.