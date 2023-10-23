العالم اليوم - وصول رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس إلى معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:25 مساءً - وصلت امرأتان كانتا رهينتين لدى حركة حماس في قطاع غزة الى معبر رفح، مساء الاثنين، وفق مراسل دوت الخليج.

وقالت وكالة الأنباء المصرية أن "سيدتين كانتا محتجزتين في غزة وصلتا الى معبر رفح بعد نجاح الجهود المصرية في الإفراج عنهما".

وأضافت الوكالة ن الجهود المصرية نجحت في إطلاق سراح سيدتين منقطاع غزة

من جهها، أكدت حركة حماس أنها افرجت عن امرأتين تحتجزهما في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من كتوبر.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة في بيان "قمنا وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز (...) لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة".

والأسبوع الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.

ومن جهتها، قالت قيادة حركة حماس إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.