نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشور": المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل وما يفعله الاحتلال جريمة حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الوضع في غزة تفاقم لما تجاوز الصبر عليه، لافتًا إلى أن إسرائيل استغلت ما قامت به المقاومة الفلسطينية حماس؛ لتطبيق حق الدفاع عن النفس، لكنها استغلت ما وضعه القانون الدولي حتى ترتكب بنفسها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية.

وأضاف الدكتور رامي عاشور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تضع شروط وضوابط حق الدفاع الشرعي عن النفس، لافتًا إلى أن إسرائيل خالفتها تمامًا بل وانتهكتها لأن هذه المادة تنص على أن الدولة تلتزم في ردها بالدفاع الشرعي عن النفس أن يكون الرد بقدر حجم الاعتداء، وألا تتجاوز هذا الاعتداء لتحقيق أهداف أخرى.

وأكد الدكتور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن هناك تواطؤ من المجتمع الدولي مع إسرائيل، لافتًا إلى أن ما تفعله قوات الاحتلال جريمة حرب.