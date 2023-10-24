العالم اليوم - نيويورك تايمز: مخاوف أميركية من عدم جاهزية إسرائيل لغزو غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:23 صباحاً - قال مسؤولون كبار في الإدارة لصحيفة نيويورك تايمز، إن إدارة بايدن تشعر بالقلق من افتقار إسرائيل إلى أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في غزة، ومن أن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا بعد لشن غزو بري بخطة يمكن أن تنجح.

وبحسب الصحيفة، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على الحاجة إلى دراسة متأنية للكيفية التي قد تقوم بها القوات الإسرائيلية بغزو بري لغزة، حيث تحتفظ حماس بشبكات أنفاق معقدة تحت مناطق مكتظة بالسكان.

لكن مسؤولي إدارة بايدن، يصرون على أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما يجب عليها فعله، وما زالت تدعم الغزو البري، بالرغم من أن البنتاغون أرسل جنرالا من مشاة البحرية إلى جانب ضباط آخرين لمساعدة الإسرائيليين في مواجهة تحديات خوض حرب المدن.

وقال مسؤول في البنتاغون اليوم، إن إرسال الجنرال جيمس غلين، لا يعني أن البنتاغون يتخذ قرارات نيابة عن إسرائيل، مضيفا أن الجنرال غلين لن يكون موجودا على الأرض في إسرائيل إذا بدأ التوغل في غزة.

وقد نفى دبلوماسي إسرائيلي في واشنطن، حسب نيويورك تايمز، أن تكون الإدارة الأميركية تنصح الإسرائيليين بتأجيل الغزو البري. إذ أوضح الدبلوماسي أن الولايات المتحدة "لا تضغط"على إسرائيل فيما يتعلق بالعملية البرية.

لكن المسؤولين قالوا إن الإدارة الأميركية، تشعر بالقلق من أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه حتى الآن مسار عسكري واضح لتحقيق هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثل في القضاء على حماس.

وفي محادثات مع الدبلوماسيين الإسرائيليين، قال المسؤولون الأميركيون، بحسب نيويورك تايمز، إنهم لم يروا بعد خطة عمل قابلة للتحقيق. وقد ألمح الرئيس بايدن إلى ذلك علنا، خلال خطابه في تل أبيب الأسبوع الماضي، عندما قال إن إسرائيل ستحتاج إلى "الوضوح بشأن الأهداف وتقييم صادق بشأن ما إذا كان المسار الذي تسلكونه سيحقق تلك الأهداف".

وقال مسؤولون أميركيون، بحسب نيويورك تايمز، إنه على إسرائيل أن تقرر، على سبيل المثال، ما إذا كانت ستحاول القضاء على حماس باستخدام ضربات جوية مقترنة بغارات مستهدفة من قبل قوات العمليات الخاصة، كما فعلت الطائرات الحربية الأميركية والقوات العراقية والكردية في الموصل، أو التوغل في غزة مع قوات العمليات الخاصة والدبابات والمشاة، كما فعلت قوات المارينز والجنود الأميركيون إلى جانب القوات العراقية والبريطانية، في الفلوجة عام 2004.

وقال مسؤولون أميركيون إن كلا الأسلوبين سيؤديان إلى خسائر فادحة، لكن العملية البرية قد تكون أكثر دموية بالنسبة للقوات والمدنيين.

وفي البنتاغون، تقول نيويورك تايمز، إن العديد من المسؤولين يعتقدون أن عمليات تطهير الموصل والرقة في العراق بعد أكثر من عقد من الزمن، بعد الفلوجة، هي نموذج أفضل لحرب المدن.

وقد دعا عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جاك ريد، والذي يرأس لجنة القوات المسلحة، إسرائيل الاثنين إلى تأجيل غزو بري لغزة لكسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن الرهائن، والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين وإعطاء القادة الإسرائيليين المزيد من الفرص لضبط تخطيطهم للعملية العسكرية.

وقال ريد من إنه كلما زادت المعلومات الاستخبارية التي تجمعها إسرائيل وتمكن قواتها من المشاركة في القتال في المناطق الحضرية، وإن عدم التسرع هو النهج الأفضل.

وأضاف أنه ما يزال يدعم الغزو البري لتدمير حماس. لكنه حذر من أن القتال في المناطق الحضرية في غزة، سيكون "جهدًا طويل الأمد"، مشيرًا إلى أن الأمر استغرق الجيش العراقي، بمساعدة الولايات المتحدة، تسعة أشهر لطرد تنظيم داعش من الموصل.