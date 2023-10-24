نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان.. إسرائيل قصفت رجال الدفاع المدني بالقنابل الفوسفورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان أحمد سنجاب، إن الحدود الجنوبية اللبنانية شهدت قصفًا مكثفًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما تسبب في وجود الكثير من الحرائق الممتدة والتي يحاول رجال الدفاع المدني للسيطرة عليها.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن إسرائيل قصفت رجال الدفاع المدني بالقنابل الفوسفورية أثناء محاولتهم السيطرة على الحرائق الناتجة عن القصف، ولم يتم تحديد أي إصابات بعد، وهناك استهدافًا كبيرًا لمحيط مزارع شبعا، وشن الاحتلال أكثر من 60 غارة منذ اندلاع الأحداث.

وتابع، أنه يوجد نقطة تحول على الحدود الجنوبية وهناك استهداف لنقاط أبعد نحو 7 و9 كيلو مترات من الحدود اللبنانية، بعدما كان الاستهداف في البداية يطال القرى المجاورة للحدود.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن منظمة الهجرة أكدت أن أكثر من 19 ألف شخص تركوا منازلهم وأوشكت الأرقام أن تصل لنسبة مئوية كبيرة تفوق ما حدث في 2006 في حرب لبنان مع إسرائيل.