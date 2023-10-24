العالم اليوم - غزة.. انقطاع الكهرباء عن المشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 صباحاً - انقطع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة بسبب عدم توفر الوقود اللازم نتيجة الحصار الإسرائيلي على القطاع، ما يعني تعريض حياة آلاف الجرحى والمصابين داخل المستشفى لخطر الموت خلال الساعات القادمة.

ودعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تدارك انقطاع الكهرباء عن المستشفى بشكلٍ عاجل، وتوفير إمدادات الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.

وحذرت الحركة من مغبة التهاون في هذا الأمر، الذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات.

وقال كبير مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف لوسائل إعلام أميركية إن إسرائيل لن تسمح بإدخال الوقود إلى القطاع مطلقا حتى لو أطلقت حماس الرهائن لديها.

وبرر ريجيف القرار بحجة أن تستخدم حركة حماس الوقود لتشغيل الصواريخ وإطلاقها على البلدات الإسرائيلية.