العالم اليوم - أسعار النفط تعاود الارتفاع وسط غموض بشأن الصراع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:24 صباحاً - عَاودْت أسعار النفط الارتفاع خلال التعاملات المبكرة في آسيا الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر اليوم السابق مع استمرار قلق المستثمرين بشأن الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة المصدرة للنفط مما قد يُحدث اضطرابات محتملة في الإمدادات.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0032 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 86.20 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع في غزة، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية أمس سراح سيدتين إسرائيليتين كانتا من بين أكثر من 200 رهينة احتجزتهما خلال هجومها في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل، بينما قالت مصادر إن الولايات المتحدة نصحت إسرائيل بالإحجام عن الهجوم البري في قطاع غزة، وفقا لوكالة "رويترز".

لكن اسرائيل واصلت قصفها لغزة أمس بعد شن غارات جوية على جنوب لبنان خلال الليل.

وقصفت إسرائيل مئات الأهداف في قطاع غزة من الجو بينما اشتبك جنودها مع حماس خلال عمليات توغل في القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث يتزايد عدد القتلى.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور تقارير من مجموعة معهد البترول الأميركي الصناعية، المقرر صدورها في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الأربعاء.