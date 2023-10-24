نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي سابق: الغرب يؤيد القصف الإسرائيلي.. ويتغاضى عن حق الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، عن الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لسكان غزة، موضحًا كيف كشفت مصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر مؤتمر القاهرة للسلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، إنه كان هناك تنسيق كبير من الدول الغربية المشاركة في قمة القاهرة للسلام، حيث اتفقوا قبل مجيئهم إلى مصر على تأييد كل العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في الوقت الحالي.

وتابع الحفني أن مصر من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان موقفها حازم، فيما يتعلق برفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية على حساب القاهرة.

وأشار إلى أن العالم الغربي يؤكد أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما يتجاهل كل الانتهاكات التي عانى منها الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.