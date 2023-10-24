العالم اليوم - مقتل 110 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 110 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:22 صباحاً - قتل 110 مواطنا على الأقل بينهم أطفال، وجرح العشرات وصفت جروح بعضهم بالحرجة والخطيرة، في غارات إسرائيلية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت فجر الثلاثاء، منازل في في مخيم خان يونس، ومنطقة القرارة، وفي رفح، جنوبي القطاع، وفي جباليا البلد شمالي غزة، وبجوار مستشفى شهداء الأقصى، وفي مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 23 قتيلا فلسطينيا بينهم أطفال، واصابة أكثر من 45 على الأقل بجروح مختلفة وخطيرة، نقلوا إلى مستشفى ناصر، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من منازل المواطنين ومحطة للوقود وسط وشرق خان يونس.

كما قتل أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي مماثل استهدف العديد من منازل المواطنين المأهولة في محافظة رفح جنوب القطاع، بحسب وفا.

وأكدت الوكالة ارتفاع حصيلة القتلى من الفلسطينيين إلى اكثر من 5087، وإصابة اكثر من 15273 مواطنا بجروح متفاوته، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلا.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بـ3 صواريخ عددا من المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى الى وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالمنزل وتم نقلهم لمستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي شمال القطاع، وتحديدا في بلدة بيت لاهيا، قتل 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بعدما قصفت طائرة حربية إسرائيلية أحد المنازل، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية للأنباء قصف الطيران الإسرائيلي مسجدا في بلدة جباليا شمال القطاع ودمرته بشكل كامل، لترتفع أعداد المساجد المدمرة بالكامل الى اكثر من 31 مسجدا منذ بداية القصف على قطاع غزة.