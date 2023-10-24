البرلمان العربي: إسهامات المرأة في المجال السياسي تعزز من العملية الديمقراطية وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرلمان العربي أن تمكين المرأة سياسيًا بما يعزز من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في المجال السياسي، يسهم بشكل كبير في تعزيز عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ضوء تبوأ المرأة مناصب رفيعة وصلت إلى رئاسة الحكومات في مختلف دول العالم. وأضاف البرلمان العربي أن تعزيز إسهامات المرأة العربية في المجال السياسي يأتي في مقدمة الأولويات التي يعمل عليها، مشددًا على أن هناك نماذج مشرفة لتنامي دور المرأة العربية في المجال السياسي، بما يثبت أن المرأة في المجتمعات العربية قادرة على العطاء في هذا المجال، إذا توفرت لها العوامل المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التأهيل والفرص المتكافئة.

جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي خلال الدورة السادسة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات التباع للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصمة الأنجولية لواندا، والتي تستضيف الجمعية الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري 2023م، حيث ناقش منتدى النساء خلال هذه الدورة موضوع رئيسي تحت عنوان "النساء في السياسة: البقاء أو الرحيل؟"

وأكد البرلمان العربي في مداخلته على أهمية مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية في الدول العربية، على نحو يساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشددًا كذلك على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية دور المرأة في المجال السياسي، خاصة بعد أن أثبتت تواجدها بالفعل في هذا المجال، من خلال مشاركتها في العديد من المؤسسات السياسية وتوليها مناصب قيادية في الأجهزة التنفيذية في عدد كبير من الدول العربية، مضيفًا على أن هناك حاجة لمواجهة الثقافة المجتمعية الذكورية والأفكار المناهضة لتولي المرأة المناصب القيادية، وذلك من خلال آليات عديدة، منها وضع مناهج تعليمية تكرس مفهوم المواطنة وعدم التمييز وتشجع على المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني فى دعم تمكين المرأة سياسيًا.