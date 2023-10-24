العالم اليوم - لهيب الأسعار.. ما الذي يحدث في العملات المشفرة؟

انتم الان تتابعون خبر لهيب الأسعار.. ما الذي يحدث في العملات المشفرة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:20 صباحاً - واصلت عملة بتكوين ارتفاعها مدعومة بتوقعات الطلب الجديد من الصناديق المتداولة في البورصة، لتصل إلى أعلى سعر منذ مايو من العام الماضي.

قفزت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تصل إلى 11.5 بالمئة لتلامس مستويات 35000 دولار وتم تداوله عند 34580 دولارًا اعتبارًا من الساعة 10:54 صباحًا بتوقيت سنغافورة الثلاثاء.

وسجلت بتكوين مكاسب منذ بداية العام الحالي حتى الآن نحو 109 بالمئة، بعد خسائر حادة منيت بها جميع العملات المشفرة في 2022.

وقفزت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 7 بالمئة لتتجاوز 1800 دولار، كما اكتسبت العملات الصغيرة مثل بي أن بي وريبل ودوجكوين زخم الصعود.

ويبدو أن الموافقة المحتملة في الأسابيع المقبلة على أول صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبتكوين في الولايات المتحدة تؤجج الحماسة المضاربية للعملة المشفرة.

تعد "بلاك روك" و"فيديلتي إنفستمنتس" من بين شركات إدارة الأصول التي تتسابق لتقديم مثل هذه الخدمات والحصول على ترخيص لصندوق تداول فوري لبتكوين في البورصة بالولايات المتحدة. ويعتقد البعض بأن هذه الصناديق ستتمكن من جذب تدفقات مالية جديدة إلى العملة المشفرة الأكثر شهرة.

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الاثنين رسميًا انتصار لشركة Grayscale Investments في مسعاها لإنشاء صندوق لتداول بتكوين على الرغم من اعتراضات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقد قاومت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية حتى الآن السماح لصناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر مباشرة في بيتكوين، مشيرة إلى مخاطر مثل الاحتيال والتلاعب في السوق الأساسية. وأثار حكم المحكمة والطلبات المقدمة من عمالقة الاستثمار تكهنات بأن الهيئة الأميركية سوف تتراجع عن موقفها.

من ناحية أخرى، حصلت أسهم شركات تعدين العملات المشفرة على دعما قويا بعد إغلاق وول ستريت، حيث زادات "ماراثون ديجيتال" من مكاسبها ليتجاوز 9 بالمئة، وتبعتها "رايوت" بقفزة مشابهة، ما يعني أن مكاسب أسهم الشركتين في يومي تداول قد تلامس 21 بالمئة للأولى و18 بالمئة للثانية عند افتتاح السوق في الولايات المتحدة الثلاثاء.

كان العام 2022 عصيباً على الشركة حيث تراجع سهمها بنسبة 74 بالمئة على خطى انهيار بتكوين بنسبة 64 بالمئة إلى 16500 دولار. لكن أسهم "مايكروستراتجي" بدأت مسار الانتعاش هذا العام لترتفع 160 بالمئة.

يذكر أن بتكوين كانت قد بلغت أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 69000 دولار في نوفمبر عام 2021.