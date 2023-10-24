العالم اليوم - 4 مليارات دولار أرباح البنك الأهلي السعودي في 9 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:24 صباحاً - قفزت أرباح البنك الأهلي السعودي، الذي يعد أكبر البنوك المدرجة في السوق السعودي من حيث الأصول، في الربع الثالث بـ 6 بالمئة إلى 5.01 مليار ريال (حوالي 1.34 مليار دولار)، بالمقارنة مع أرباح بـ 4.7 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثالث 2023 إلى 5 مليار ريال بنسبة 6 بالمئة بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3 بالمئة الى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بالإضافة الى ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

كما ان إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 انخفض بنسبة 10 بالمئة إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ومقارنة مع الربع السابق، فقد تراجعت صافي الأرباح بشكل طفيف بـ 0.12 بالمئة، حيث كان البنك الأهلي السعودي قد سجل 5.016 أرباحا صافية في الربع الثاني من 2023.

الفترة الحالية (تسعة أشهر)

كما سجل البنك الأهلي السعودي ارتفاعا في صافي ربح الفترة (التسعة أشهر الأولى من العام 2023) بنسبة 8.9 بالمئة إلى 15.05 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)، بالمقارنة مع 13.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2022.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى:

ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 9 بالمئة بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4 بالمئة بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع رسوم خدمات مصرفية وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بالإضافة الى ارتفاع في دخل الاستثمارات قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.

انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 7 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وقال البنك في بيانه على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 9 بالمئة خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022 وذلك حصيلة لارتفاع محافظ التمويل بنسبة 9 بالمئة نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 8 بالمئة معتمدة بشكل اساسي على ارتفاع القروض العقارية بنسبة 10 بالمئة, بالإضافة الى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 13 بالمئة كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 3 بالمئة.

كما حقق البنك ارتفاعا في ودائع العملاء بنسبة 10 بالمئة خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022.