العالم اليوم - تسارع وتيرة التخارج من الصناديق المتداولة في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين في أعقاب انخفاض حاد في أسعار الأسهم في ظل اتساع نطاق الصراع في غزة.

وجاء في بيانات لشركة ليبر للخدمات المالية أن صندوق (آي شيرز إم.إس.سي.آي إزرائيل) سجل صافي تخارج استثمارات 2.5 مليون دولار من التاسع إلى 20 أكتوبر مما ترك له أصولا تبلغ 111.62 مليون دولار.

وانخفض الصندوق 13.8 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وقال سامي سوزوكي، رئيس أسهم الأسواق الناشئة في ألاينس بيرنستين "السوق لا تحب عدم اليقين... ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على قطاع غزة الاثنين، واشتبك جنودها أيضا مع حركة حماس في عمليات توغل في القطاع الفلسطيني حيث تتصاعد الوفيات ويعيش المدنيون ظروف حصار مروعة.

وقصفت طائرات إسرائيلية أيضا مواقع في جنوب لبنان.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن خمسة آلاف شخص على الأقل لاقوا حتفهم في الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس وقتلوا خلاله نحو 1400 شخص في إسرائيل.

وقال ستيفن شونفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة ماركت فيكتور انديكسيز الذي أنشأ مؤشر صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي البالغ قيمته 78.4 مليون دولار، إن أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إسرائيل كان أقل من معظم نظيراتها قبل هجوم حماس.

وأضاف "لكن الأداء تدهور، بسبب انخفاض سوق الأسهم والانخفاض الكبير في قيمة الشيكل الإسرائيلي في الأسابيع الثلاثة الماضية".

وانخفض سعر صرف الشيكل إلى أكثر من أربعة شيكل مقابل الدولار ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من ثماني سنوات.

وهناك صناديق مؤشرات متداولة ترصد أسهم التكنولوجيا الإسرائيلية مثل بلوستار إزرائيل تكنولوجي الذي سجل 1.9 مليون دولار من التدفقات الخارجة الصافية وصندوق إيه.آر.كيه إزرائيل اينوفيتيف، البالغ قيمته 75.4 مليون دولار، والذي تخارج منه 7.2 مليون دولار في الأسبوعين الماضيين.

وانخفض صندوق بلوستار إزرائيل تكنولوجي تسعة بالمئة وإيه.آر.كيه إزرائيل إينوفيتيف 12.3 بالمئة في الفترة الزمنية نفسها.