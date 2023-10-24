العالم اليوم - الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، اكتشاف 3 زوارق أوكرانية مسيرة في الجزء الشمالي من البحر الأسود وتدميرها.

وجاء في بيان الدفاع الروسية الذي نشر على قناتها الرسمية على تلغرام، إنه بتاريخ " 24 أكتوبر في حوالي الساعة الرابعة بتوقيت موسكو. وفي الجزء الشمالي من البحر الأسود، رصدت معدات المراقبة الفنية 3 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "المنطقة التي تم رصد الزوارق المسيرة فيها استهدفت بقصف أسلحة (أجهزة) مكافحة التخريب عن طريق منظومات صاروخية وقنابل مضادة".

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات "تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام والتخريب على الطرق الخارجية لخليج سيفاستوبول".