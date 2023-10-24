العالم اليوم - 332 مليون دولار أرباح السعودي الفرنسي في 3 أشهر.. نمو بـ 30%

انتم الان تتابعون خبر 332 مليون دولار أرباح السعودي الفرنسي في 3 أشهر.. نمو بـ 30% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - سجل البنك السعودي الفرنسي ارتفاعا في صافي الأرباح بالربع الثالث من العام الحالي بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 1.25 مليار ريال (حوالي 332 مليون دولار)، بالمقارنة مع 961 مليون ريال (256 مليون دولار) كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود إلى:

ارتفع صافي الدخل والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.48 بالمئة.

هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ،صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابلة انخفاضاً جزئياً في صافي دخل الصرف الأجنبي و صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في الرواتب و مصاريف الموظفين.

أرباح الفترة

كما ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 3.4 مليار ريال (حوالي 905 مليون دولار) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة قدرها 27 بالمئة، مقارنة بأرباح 2.67 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة بنهاية الفترة الحالية (2.69 ريال/للسهم) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (2.08 ريال/للسهم).

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: