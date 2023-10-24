العالم اليوم - إنفستكورب البحرينية تنوي طرح 643 مليون سهم للتداول في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - تعتزم "إنفستكورب" كابيتال طرح 643 مليون سهم عادي في طرح عام أولي بهدف التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب بيان للشركة.

وستطرح إنفستكورب التي تتخذ من البحرين مقرا 643 مليون سهم عادي بقيمة إسمية 0.50 دولار للسهم (1.84 درهم إماراتي).

وقالت إنفستكورب في بيانها، إن هذه الأسهم تمثل نحو 29.34 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة.

وقالت "أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع (إنفستكورب إس.إيه) اتفاقية استثمار أساسي مع شركة آي.في.سي للاستثمارات الاستراتيجية، وهي المستثمر الأساسي، والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار في الاكتتاب العام".

وعينت إنفستكورب بنك أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك HSBC الشرق الأوسط منسقين دوليين ومديري دفاتر مشتركين.

وتبلغ الأصول المدارة لإنفستكورب 50 مليار دولار، وتشتهر بإدراج العلامات التجارية للسلع الفاخرة مثل غوتشي وتيفاني اند كو.

وبقيادة محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي نجحت إنفستكورب في زيادة أصولها المدارة بمقدار خمسة أمثال على مدى السنوات السبع الماضية من خلال التنويع في قطاعات تشمل البنية التحتية والاستحواذ على حصص في شركات عامة أخرى شريكة وقطاع التأمين.