العالم اليوم - أمير قطر: لا ينبغي منح ضوء أخضر لإسرائيل للقتل غير المشروط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:22 صباحاً - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته في افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، أمير قطر: "نقول كفى، لا ينبغي منح ضوء أخضر لإسرائيل للقتل غير المشروط"، وفقا لرويترز.

وأشار أيضا إلى أنه لا يُسمح في هذا العصر "باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره"، وأنه لا يجوز أيضا استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان.

وأضاف أمير قطر أن الصراع بين إسرائيل وحماس يمثل تصعيدا خطيرا، مشيرا إلى أنه يهدد أمن المنطقة والعالم.

وذكر أن قطر ستعتمد أسعار طاقة متحفظة في الموازنة العامة.