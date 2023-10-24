الرئيس الفرنسي يصل إلى تل أبيب لبحث سبل التوصل لهدنة بين الفلسطينيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى تل أبيب في زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية حيث يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث سبل التوصل إلى هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي ماكرون، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج والوزير في حكومة الطوارىء بيني جانتس، وزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وعائلات المحتجزين لدى حركة "حماس" .

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله خلال الزيارة، لبحث سبل التوصل إلى هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل ضمان توصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى جانب إتاحة الفرصة لخلق أفق سياسي قد يؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة في المنطقة منذ نشوب الصراع بن الجانبين في 7 أكتوبر الجاري.

وسوف يطالب ماكرون، خلال زيارته الحالية لإسرائيل، بالعودة لمباحثات سلام حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في محاولة لإنهاء الصراع الحالي، وبإقامة دولة فلسطين جنبا إلى جنب مع إسرائيل.