الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي حول القصة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن وزير الخارجية وانغ يي قال لنظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في اتصال هاتفي إن الصين ستبذل قصارى جهدها للمساهمة في «المصالحة الفلسطينية الإسرائيلية».

كما نقلت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء عن الوزير قوله إن الصين ستدعم بقوة أي قرار يفضي إلى السلام، ووصف الصراع بأنه «خيار رئيسي بين الحرب والسلام».

ودعا وانغ أيضا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية في الشرق الأوسط، مضيفا أن «جميع الدول لها الحق في الدفاع عن النفس، لكن يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية سلامة المدنيين».

ونددت الصين بأعمال العنف والهجمات على المدنيين في الصراع، وبينما أعلن وانغ أن تصرفات إسرائيل «تتجاوز نطاق الدفاع عن النفس».

وفي محادثة هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال وانغ إنه يتعاطف بشدة، مع سكان غزة وإن أكثر ما يحتاجونه هو الأمن والجهود لتعزيز السلام، وليس الأسلحة أو الحسابات الجيوسياسية.

وقال وانغ إن الصين تدعو إلى عقد «مؤتمر سلام دولي أكثر حسما وفاعلية وأوسع نطاقا قريبا».

وتأتي تصريحات وانغ قبيل زيارة مزمعة له إلى واشنطن من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول. وقال مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين إن الوزير الصيني سيلتقي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، لكن لم يكشفوا إذا كان سيجتمع مع بايدن أيضا.

ووضعت الأزمة الصين وروسيا في معسكرين منفصلين عن الولايات المتحدة بشأن الصراع.

وتشترك الصين وروسيا في نفس الموقف المتمثل في أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لم تلب. وبينما نددت الولايات المتحدة بهجوم حماس، فإنها تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز التي تديرها الدولة إن الصين، التي دعت مرارا إلى وقف إطلاق النار، أوضحت أيضا أن سفنها الحربية في الشرق الأوسط تقوم بمهام حراسة روتينية وزيارات ودية دون أي تدخل في الصراع.

وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة دعا إلى وضع حد «للضجة غير المبررة» حول نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط ردا على تقارير حول تمركز عدة سفن حربية في المنطقة.