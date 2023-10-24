العالم اليوم - تمويل مشترك للسعودية للكهرباء بـ 3 مليارات دولار لهذا السبب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - حصلت الشركة السعودية للكهرباء، الثلاثاء، على تمويل مشترك بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل خطط توسع واستثمارات رأسمالية.

وقالت الشركة إنها ستحصل على التمويل من بنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق الإماراتي، والبنك الأهلي السعودي.

وأضافت إنها ستوقع اتفاقية التمويل المشترك المقوم بالدولار خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض هذا الأسبوع.

وأضافت أن مدة التمويل خمس سنوات.

وكانت الشركة قد طرحت في إبريل الماضي، سلسلة صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين، الأولى صكوك خضراء والثانية اعتيادية.

وبلغت قيمة الصكوك الخضراء 1.2 مليار دولار بأجل 10 سنوات بعائد سنوي ثابت بمعدل 4.632 بالمئة.

وبلغت قيمة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار بأجل 30 سنة، وبعائد سنوي ثابت بمعدل 5.684 بالمئة.