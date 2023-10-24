العالم اليوم - كيف يمكن لقطاع الصناعة توفير 437 مليار دولار سنويا؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - أظهرت دراسة أن قطاع الصناعة على مستوى العالم يمكنه توفير نحو 437 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2030، عن طريق كفاءة استخدام الطاقة، ويمكنه أيضا خفض انبعاثات الكربون بدرجة كبيرة.

وجاء في التقرير الصادر عن حركة كفاءة الطاقة، وهي مجموعة صناعية، أنه يمكن خفض انبعاثات الكربون أربعة غيغا طن سنويا بحلول عام 2030، إذا ضاعفت الشركات من إجراءات كفاءة استخدام الطاقة.

وقالت الحركة في التقرير، إن ذلك يعادل إبعاد 60 بالمئة من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عن الطرق في العالم.

وأظهر التقرير أن الشركات يمكنها إجراء عمليات تدقيق منتظمة للطاقة، ومراجعة الحجم المثالي للأصول الصناعية، وربط المواقع والآلات لتحقيق التضامن في مجال الطاقة واستخدام محركات أكثر كفاءة.

وقال تاراك ميهتا عضو اللجنة التنفيذية لشركة ABB، "قبل انعقاد مؤتمر كوب28، من المهم إثبات أن هناك حلولا تكنولوجية مدروسة وملموسة ومتاحة بسهولة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري التي نواجهها".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نوفمبر بالإمارات.

وأضاف ميهتا "بما أن مصادر الطاقة المتجددة لا يمكن أن توفر إلا جزء من الحل، فلا يمكن إنكار الدور الحاسم الذي تلعبه كفاءة استخدام الطاقة في تسريع التحول نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".