العالم اليوم - مجموعة البركة البحرينية: مصرف لبنان سيطر على وحدتها المصرفية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - قالت مجموعة البركة البحرينية الثلاثاء إن مصرف لبنان سيطر على وحدتها المصرفية المعروفة باسم بنك البركة لبنان.

وأضافت المجموعة في بيان أن البنك المركزي اللبناني سيطر على بنك البركة في لبنان لعدم امتثاله لبعض القواعد، منها عدم وجود خطة لإعادة الهيكلة ودعوة المساهمين لضخ رأس مال.

وذكر البيان "ترفض المجموعة تفسير مصرف لبنان للأمر".

والعام الفائت، كان مصرف لبنان قد عين مديراً مؤقتاً لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان منذ مطلع التسعينات.

يذكر أن قطاع البنوك في لبنان شهد تدهورا غير مسبوق منذ العام 2019 وحتى اليوم، وسط قفزات تاريخية لمعدلات التضخم وتأثر ميزان المدفوعات سلباً.