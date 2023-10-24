العالم اليوم - نيكي الياباني يوقف خسائر 3 جلسات ويرتفع في جلسة متقلبة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - أوقف مؤشر نيكي الياباني، موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية، الثلاثاء، وارتفع في جلسة متقلبة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتعثرة عند انخفاضها.

وتظل الأسواق في حالة قلق خشية تصاعد التصعيد في غزة، وتحوله إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة.

وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.

تحركات السوق

ارتفع مؤشر نيكي عند الإغلاق بنسبة 0.2 بالمئة عند 31062.35 نقطة، بعد تراجعه 1.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع نيكي 0.51 بالمئة عند الافتتاح، لكنه غير مساره بعد تراجع سهم "نيدك" في أعقاب إعلان الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية الإبقاء على توقعاتها للأرباح السنوية برغم زيادة الإيرادات الفصلية.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 بالمئة إلى 2240.73 نقطة، بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم "فاست ريتيلنج" المالكة لسلسلة متاجر "يونيكلو" 1.74 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وصعد سهم "سوفت غروب" للتكنولوجيا 1.68 بالمئة.

وعوض "أدفانتست" المصنعة لمعدات صناعة الرقائق، خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة وأنهى التداولات مرتفعا 0.63 بالمئة.

وهوى سهم "نيدك" 10.52 بالمئة، ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكي.