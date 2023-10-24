العالم اليوم - مايكروسوفت تعلن عن أكبر استثمار في تاريخها بأستراليا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - أعلنت شركة مايكروسوفت الثلاثاء عن استثمار بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (حوالي 3.2 مليار دولار أميركي) في أستراليا يركز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، قائلة إن ذلك سيعزز اقتصاد البلاد والدفاعات الإلكترونية.

وحُددت تفاصيل الصفقة من جانب رؤساء شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق أربعة أيام للولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان إن هذا الاستثمار هو الأكبر لمايكروسوفت في أستراليا خلال تاريخها الممتد 40 عاماً في البلاد.

وقالت مايكروسوفت إنها ستوسّع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أستراليا على مدى العامين المقبلين، مع إضافة تسعة مراكز بيانات إلى العشرين الموجودة بالفعل في كانبيرا وسيدني وملبورن.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستعمل أيضاً مع وكالة التجسس الإلكتروني الأسترالية، ومديرية الإشارات الأسترالية، على إنشاء "درع إلكترونية" لحماية البلاد من التهديدات.

ورحب ألبانيزي بالاستثمار خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأسترالية في واشنطن.

وقال إن شراكة مايكروسوفت مع إدارة الإشارات من شأنها تحسين قدرة أستراليا على تحديد التهديدات السيبرانية ومنعها والرد عليها.

وقال رئيس الوزراء للصحافيين "نعلم أن هذا له تأثير على جميع الشركات. ونعلم أيضاً أن الأمر يتعلق بالأفراد وحماية هويتهم"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى الحصول على هذا الحق".

وجرى الإبلاغ عن 76 ألف جريمة إلكترونية إلى مركز الأمن السيبراني الأسترالي العام الماضي، فيما يقول الخبراء إن الكثير من هذه الهجمات لا يتم الإبلاغ عنها.

وفي أواخر العام الماضي، سُرقت بيانات شخصية لأكثر من تسعة ملايين شخص خلال هجوم إلكتروني على شركة الهاتف "أوبتوس"، وتسربت تفاصيل ما يصل إلى 9,7 ملايين شخص إلى شبكة الإنترنت المظلمة بعد استهداف شركة "ميديبنك" للتأمين الصحي.