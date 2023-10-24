العالم اليوم - الأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق

انتم الان تتابعون خبر الأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:24 مساءً - طالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية بعد أسبوعين من الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الغوث تمارا الرفاعي "نطالب بمواصلة التدفق المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية إلى غزة"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضافت "الشاحنات التي وصلت حتى الآن ليست سوى قطرات قليلة في مواجهة الاحتياجات الهائلة للناس في الشارع".

وكانت الرفاعي كشفت في وقت سابق، في حديث خاص لـ"دوت الخليج"، عن أسباب قرار الوكالة بتعليق خدماتها التعليمية والصحية في الضفة الغربية، وموقف المساعدات الراهنة في قطاع غزة الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للأسبوع الثالث على التوالي، والتي أفضت إلى أزمة إنسانية وصحية فادحة.

وضع مأساوي

ووصفت المتحدثة باسم الأونروا، الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بأنه "مأساوي، ولا توجد كلمة أخرى تعبر عنه"، محددة ذلك في عدد من النقاط:

هناك شح في الموارد الإنسانية والطبية، ونقص الوقود الذي نحتاجه لتوليد الكهرباء خاصة بالمستشفيات، مع النقص الكبير في المواد الغذائية، وعدم توفر مياه نظيفة للشرب.

بالنسبة للمراكز الصحية، فبسبب حالة الحرب والقصف لا نستطيع فتح المراكز الصحية بنفس الطريقة، خاصة أن الموظفين في المدارس والمراكز الصحية هم بالأساس من غزة، ويعتبرون "نازحين" في الوقت الراهن.

لدينا 8 مراكز صحية تعمل بطاقة مصغرة وبساعات دوام أقل نظرا للظروف الراهنة، إلى جانب 90 نقطة طبية يمكن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل الحصول على الأنسولين أو الأدوية الزمنة.

نرفض الأوامر الإسرائيلية للنزوح وإخلاء المواطنين، وتؤكد الأونروا على ضرورة أن تتمكن من الوصول إلى النازحين في مدارسنا والعمل بكافة مناطق القطاع، ولا يجب حصر المساعدات الإنسانية على منطقة بعينها.

موقفنا واضح بضرورة إتاحة التحرك الآمن لطواقمنا ومعداتنا والمواد الإنسانية التي يجب أن تشمل كل القطاع وليس في مكانٍ بعينه.

ثالث دفعة مساعدات

الجدير بالذكر أنه أمس الاثنين، دخلت ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر متجهة إلى قطاع غزة المحاصر، وفقا لموظف إغاثة ومصدرين أمنيين.

وبدأت عمليات إيصال مساعدات من خلال المعبر يوم السبت الماضي بعد خلافات على إجراءات تفتيش تلك الشاحنات والقصف على الجانب الفلسطيني من المعبر مما تسبب في أن تظل مواد الإغاثة عالقة في مصر.

وأفاد مراسلنا بأن سلطات معبر رفح المصري وجهت صباح اليوم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية بواقع 20 شاحنة ليصل بذلك مجموع الشاحنات التي وصلت قطاع غزة حتى الآن 55 شاحنة.

ووفقا لمصادر مطلعة تم توجيه الشاحنات إلى معبر العوجا التجاري للفحص قبل استكمال مسيرتها إلى بوابة معبر رفح الفلسطيني.