العالم اليوم - الذهب يتراجع بدفع من بيانات اقتصادية أوروبية سلبية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع بدفع من بيانات اقتصادية أوروبية سلبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - عكست أسعار الذهب، الثلاثاء، ارتفاعات كانت قد شهدتها خلال جلسة اليوم إلى تراجع، مع صدور بيانات سلبية من قطاع التصنيع والخدمات في أوروبا، إضافة لاستمرار التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعدما تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة بالمئة الاثنين، مما يهدد بشكل أكبر بالتباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 43 من 43.7 في سبتمبر، وهذا التراجع جاء أكثر من التوقعات عند 43.4.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 47.8 من 48.7، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تشير لثباته.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات خلال أكتوبر إلى 48 من 50 في سبتمبر ليدخل في منطقة الانكماش، وكانت التوقعات تشير لارتفاعه إلى 50.3.

لكن على العكس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني خلال أكتوبر بشكل طفيف إلى 40.7 من 40 في سبتمبر، وكانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 39.6.

ويعتبر مستوى 50 هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو في بيانات مؤشر مديري المشتريات.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الأزمات، وصعد نحو تسعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين بسبب المخاوف المرتبطة بالحرب، مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر.

ويراقب المستثمرون الحرب في الشرق الأوسط، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أشار فيه إلى عدم وجود أي نية لإنهاء الهجمات على قطاع غزة وإلى أنه متأهب لهجوم بري.

كما تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة الخميس، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي الجمعة، لتقييم مدى تأثيرها على المسار النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

تحركات الأسواق

تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.10 بالمئة إلى 1,971.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:15 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.31 بالمئة إلى 1,981.75 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 22.9195 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.49 بالمئة إلى 891.25 دولار.

وعلى العكس ارتفع البلاديوم 0.32 بالمئة إلى 1,121.72 دولار للأونصة.