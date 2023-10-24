العالم اليوم - أرباح "Ooredoo" الكويت ترتفع 40% في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "Ooredoo" الكويت أن ربحها الصافي ارتفع 40 بالمئة ليصل إلى 16.88 مليون دينار (54.64 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 مقارنة مع 11.99 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن ربحها الصافي للأشهر التسعة الأولى بلغ 81.21 مليون دينار (حوالي 261 مليون دولار) بارتفاع 148 بالمئة عما كان قبل عام، بربحية للسهم بلغت 162 فلسا.

‏وعزت "Ooredoo" هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى استرداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة التي بلغت 43.8 مليون دينار في قضية صدر بها حكم نهائي ضد وزارة الاتصالات الكويتية.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني في بيان صحفي إن الإيرادات الموحدة ارتفعت بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 486 مليون دينار (حوالي 1.5 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 465 مليون دينار (حوالي 1.534 مليار دولار) لنفس الفترة من 2022.

وأضاف أن استمرار الكفاءة التشغيلية في الكويت أدى إلى تحقيق نتيجة ممتازة إذ ارتفعت الايرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 5 و 13 بالمئة على التوالي على أساس سنوي كما ارتفع حجم قاعدة العملاء بنسبة 5 في المئة.

وتأسست "Ooredoo" سنة 1997 وأدرجت بالسوق الكويتي سنة 1999 ومن أغراضها تقديم خدمات الهواتف المتنقلة ونظام المناداة والخدمات التابعة لها واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل جهات متخصصة.