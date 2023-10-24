العالم اليوم - بيانات اقتصادية سلبية في أوروبا.. والأعين تتجه صوب المركزي

انتم الان تتابعون خبر بيانات اقتصادية سلبية في أوروبا.. والأعين تتجه صوب المركزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - شهدت منطقة اليورو، الثلاثاء، بيانات سلبية من قطاعي التصنيع والخدمات، ما يعكس استمرار حالة القلق على مصير اقتصاد المنطقة خلال الشهور القادمة.

فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 43 من 43.7 في سبتمبر، وهذا التراجع جاء أكثر من التوقعات عند 43.4.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات بالمنطقة الأوروبية خلال أكتوبر إلى 47.8 من 48.7، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تشير لثباته.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات خلال أكتوبر إلى 48 من 50 في سبتمبر ليدخل في منطقة الانكماش، وكانت التوقعات تشير لارتفاعه إلى 50.3.

لكن على العكس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الألماني خلال أكتوبر بشكل طفيف إلى 40.7 من 40 في سبتمبر، وكانت التوقعات تشير إلى تراجعه إلى 39.6.

ويعتبر مستوى 50 هو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو في بيانات مؤشر مديري المشتريات.