العالم اليوم - المركزي الأوروبي: نراقب أزمة الشرق الأوسط لتقييم آثارها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 01:25 مساءً - قال جابرييل مخلوف، أحد صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن زملاءه في البنك يراقبون عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مضيفا أن من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على الاقتصادات.

وقال مخلوف بعد اجتماع في نيقوسيا مع وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس "وجهة نظري في هذا الأمر هي أنه من السابق لأوانه معرفة التداعيات".

وتابع "نراقب التطورات عن كثب لأنه لا بد أن يكون لها آثار اقتصادية علينا إلى حد ما".

وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أنّ توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.

وقال بانغا خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، إنّه يعتقد أن "ما حدث مؤخرًا في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة"، وأضاف "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".

وأضاف "لقد تجاوز (عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات) خمسة بالمئة لفترة وجيزة أمس، وهذه مناطق لم نرها".